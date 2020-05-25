В КГГА предлагают упростить процедуру получения градостроительных условий

14:59, 25.05.2020 502

Для того, чтобы упростить процедуру получения градостроительных условий и ограничений (ГУО), Департамент градостроительства и архитектуры КГГА обратился в Киевский городской совет с просьбой принять решение, которое бы позволило заявителям указывать вместо кадастрового номера, учетный код земельного участка, находящегося в городском земельном кадастре. Об этом сообщил заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг КГГА Юрий Таций у себя в Facebook.

По его словам, в результате переписки с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины получил ответ о возможности подготовки Киевсоветом соответствующего проекта решения.

"Мы не останавливаемся и продолжаем искать решение. Именно поэтому следующим логическим вопросом было, имеет ли возможность Киевский городской совет принять решение, которое бы позволило заявителям вместо кадастрового номера указывать учетный код земельного участка, который содержится в городском земельном кадастре. Это бы значительно упростило процедуру для малого бизнеса. Есть положительный момент – мы получили от Министерства положительный ответ о возможности подготовки Киевсоветом соответствующего проекта решения и это надо использовать. Но, с другой стороны, Департамент градостроительства и архитектуры, как орган местного самоуправления обязан соблюдать Конституцию и законы Украины, которыми все же предусмотрено указания кадастрового номера", - отметил Таций.

КГГА хочет упростить процедуру получения ГУО Delo.ua

Он напомнил, что с 1 марта действует новая норма, обязывающая при подаче заявок на получение ГУО указывать кадастровый номер, однако некоторые категории объектов по закону не обязаны оформлять земельный участок, поэтому такого номера не имеют. "Обратился к депутатам Киевсовета по поводу новой нормы, которая с 1 марта обязывает в заявках на получение ГУО указывать кадастровый номер участка. Правильная трактовка этой нормы крайне важна для киевлян. Более месяца назад я начал официальную переписку от имени Департамента с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. В первую очередь, меня интересовали объекты, для которых согласно Закону Украины "О регулировании градостроительной деятельности" не обязательно оформлять земельный участок, поэтому они и не имеют кадастрового номера", - написал Таций.

Он также сообщил, что уже первое письмо от Минрегионстроя объясняет, что, оказывается, некоторые виды строительства, как реставрация или реконструкция помещений (без изменения параметров) или строительство новых объектов инженерно-транспортной инфраструктуры могут осуществляться без документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок, где расположен объект строительства или реконструкции.

Как писали ранее НЕРУХОМІ, в КГГА, чтобы избежать ошибок в процессе подачи заявок, объяснили новые правила получения градостроительных условий.