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В Харькове запустили систему раздельного сбора мусора

19.05.2020 - 17:30

В Харькове начали устанавливать контейнеры для раздельного сбора мусора, что позволит уменьшить количество отходов, которые будут попадать на новый полигон.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

Так, первую площадку с контейнерами для раздельного сбора мусора установили на пр. Победы, 66-к. В ближайшее время такие контейнеры появятся и в других микрорайонах Алексеевки и Павлового Поля.

"Мы предлагаем местным жителям сортировать мусор трех видов – пластик, бумага и стекло. Контейнеры устроены так, что отходы не вываливаются на землю, не разлетаются по окружающей территории, и из них не так просто что-то вытянуть. Здесь контейнеры стоят уже пару недель, и мы несколько раз вывозили их содержание. Результаты хорошие: полезные отходы по пластику и ПЭТ-бутылках составляют 60%, по бумаге и упаковке – 75%, по стеклу – 90%. Это все мы дополнительно вручную сортируем и продаем, а деньги направляются на ведение хозяйственной деятельности предприятия", – рассказал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.

Программа раздельного сбора мусора в Харькове

city.kharkov.ua

Местные власти также планируют внедрить систему раздельного сбора отходов по всему городу и запустить на новом мусороперерабатывающем комплексе сортировочную линию, которая в автоматическом режиме будет сортировать ценные отходы.

Как писали ранее НЕРУХОМІ, Украина отказалась от мусоропроводов, следуя европейскому тренду – в мире успешно внедряют раздельный сбор мусора, при этом заботясь о гигиене и санитарных условиях.

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