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В Департаменте строительства КГГА появилось новое руководство

12.05.2020 - 15:33

Обязанности директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской горгосадминистрации будет исполнять Владимир Денисенко.

Об этом стало известно из распоряжения №263 от 4 мая 2020 года киевского городского головы Виталия Кличко.

"Возложить на заместителя директора Департамента – начальника управления жилищного обеспечения Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) Денисенко Владимира Николаевича исполнение обязанностей директора Департамента строительства и жилищного обеспечения исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) с 4 мая до 31 июля 2020 года", – сказано в распоряжении.

Департамент строительства КГГА возглавил новый чиновник

liga.net

Ранее должность директора Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА занимал Константин Федотов. 25 октября 2019 года Киевский городской голова Виталий Кличко уволил Константина Федотова. Решение об увольнении было принято по результатам служебного расследования по факту возможного нарушения чиновником трудовой дисциплины.

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