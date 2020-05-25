Центральные районы Киева пообещали озеленить в течение 20 лет

Разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели дополнительное развитие озелененных территорий общего пользования для центральных густо застроенных жилых территорий в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

В частности, проектом обозначено создание зеленых насаждений общего пользования на территориях склонов Днепра, урочищ Кучмин Яр, Гончары, Дегтяри, Кожемяки и других оврагов и балок, а также – небольших скверов у входов в здания общественного назначения и в жилых дворах.

Кроме того, разработчики предложили сформировать общегородскую ландшафтно-рекреационную зону на Днепровских островах с обеспечением пешеходной досягаемости, а также речным пассажирским транспортом, развитие которого также предусмотрено проектом Генплана.

Киев озеленят pixabay.com

Предполагают, что первый этап озеленения столицы продлится около двух десятков лет. На прирост озелененных территорий общего пользования в столице без учета буферных парков составит 662 га, из которых 557 га – парки, 68,2 га – скверы, 36,7 га – бульвары и проспекты.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве продолжаются работы по капитальному ремонту фитнес-парка "Лебединое" в Дарницком районе. Согласно планам, парк планируют открыть в августе этого года.