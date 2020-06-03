Суд запретил стройку на территории музея в Пирогово

16:51, 3.06.2020 775

Хозяйственный суд Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Хозяйственный суд города Киева по заявлению столичной прокуратуры запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали о незаконном строительстве на территории Пирогово
flickr.com

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, прокуратура города Киева предъявила иск об отмене права аренды частного общества на коммунальный земельный участок площадью 16 га стоимостью 274 млн гривен, который находится в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

В то же время указанное общество, получив градостроительные условия и ограничения для жилой застройки этого земельного участка, начало подготовительные работы.

В свою очередь, постановлением хозяйственного суда по заявлению прокуратуры города Киева вынесено решение о запрете проведения каких-либо строительных работ на спорном земельном участке.

Рассмотрение иска прокуратуры относительно этого участка продолжается.

Другие новости

Если по ошибке отменили субсидии: в Минсоцполитики рассказали, что делать

В мае состоялась процедура переопределения права получения субсидии

16:00, 3.06.2020 1073 1

Киевские власти откроют въезд на Русановские сады

Шлагбаумы будут демонтированы

15:21, 3.06.2020 1323 1

В Киеве защитили площадь Искусств от застройки

По решению Киевсовета там будет сквер

14:07, 3.06.2020 1838 1

Чиновник Госгеокадастра попался на махинациях с землей под Киевом

Ориентировочная стоимость участка 10 млн гривен

14:07, 3.06.2020 1494 1

Небывалый спрос на "теплые кредиты": в мае украинцы привлекли более 330 млн грн

Повышение энергоэффективности зданий позволяет существенно снизить коммунальные платежи

14:07, 3.06.2020 1537 3