Суд запретил стройку на территории музея в Пирогово

Хозяйственный суд Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
"Хозяйственный суд города Киева по заявлению столичной прокуратуры запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины", - говорится в сообщении.
Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, прокуратура города Киева предъявила иск об отмене права аренды частного общества на коммунальный земельный участок площадью 16 га стоимостью 274 млн гривен, который находится в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).
В то же время указанное общество, получив градостроительные условия и ограничения для жилой застройки этого земельного участка, начало подготовительные работы.
В свою очередь, постановлением хозяйственного суда по заявлению прокуратуры города Киева вынесено решение о запрете проведения каких-либо строительных работ на спорном земельном участке.
Рассмотрение иска прокуратуры относительно этого участка продолжается.