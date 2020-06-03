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Суд запретил стройку на территории музея в Пирогово

3.06.2020 - 16:51

Хозяйственный суд Киева запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

"Хозяйственный суд города Киева по заявлению столичной прокуратуры запретил строительство жилого комплекса на земельном участке в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины", - говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали о незаконном строительстве на территории Пирогово

flickr.com

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, прокуратура города Киева предъявила иск об отмене права аренды частного общества на коммунальный земельный участок площадью 16 га стоимостью 274 млн гривен, который находится в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины (Пирогово).

В то же время указанное общество, получив градостроительные условия и ограничения для жилой застройки этого земельного участка, начало подготовительные работы.

В свою очередь, постановлением хозяйственного суда по заявлению прокуратуры города Киева вынесено решение о запрете проведения каких-либо строительных работ на спорном земельном участке.

Рассмотрение иска прокуратуры относительно этого участка продолжается.

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