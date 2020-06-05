Строительство высоток в центре Киева собираются запретить

15:08, 5.06.2020 993 1

В Киеве строительство высоток будет происходить исключительно за пределами центральных и исторических районов.

Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан, передает пресс-служба КГГА.

"Создание высотных доминант мы предполагаем только на периферийных территориях, в частности, въездных магистралях на проспекте Бажана и Харьковском шоссе, возле станции метро Лесная и улицы Киото, на пересечении проспектов Палладина и Победы, на пересечении проспекта Академика Глушкова и Кольцевой дороги, на пересечении Столичного шоссе и улицы Заболотного", - пояснил начальник Киевгенплана Сергей Броневицкий.

Сооружать высотные комплексы проектом Генплана предлагается за пределами центральной части города.

В частности, на правобережье - в районе Лыбидской и Демеевской площадей, ул. Н. Амосова, Автозаводской, Выговского, просп. Правды, на Петровке, пересечении просп. Победы и Воздухофлотского проспекта. На левобережье - в районах Днепровской набережной, ул. Р. Шухевича, ул. Электротехнической, просп. Бажана.

Высотность застройки будет определяться при разработке планов зонирования территорий планировочных зон. При этом будут учитываться природный рельеф, этажность существующей застройки, доминирующая роль первой правобережной гряды киевских холмов и достопримечательностей культурного наследия.

Где в Киеве будут строить высотки pixabay.com

Как сообщали НЕРУХОМІ, совсем недавно Окружной административный суд Киева отменил определенные абзацы градостроительных условий и ограничений (ГУО) по проектированию здания на ул. Евгения Коновальца, 30 в Печерском районе Киева. Окончательно высоту здания теперь будет определять проектная документация, которая может быть гораздо выше 27 метров – нормы, которую определил для новостройки Департамент градостроительства КГГА.