Столичные власти оцифровали тысячи строительных паспортов, выданных за 10 лет

17:59, 26.05.2020 786 1

Киевские городские власти оцифровало тысячи строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений, выданных за 10 лет, что даст жителям столицы возможность самостоятельно проверять данные.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Юрий Таций.

"Управление административных услуг Департамента градостроительства и архитектуры КГГА провело глобальную инвентаризацию документов, выданных за почти 10 лет. Уже перевели в электронный вид большую часть строительных паспортов и градостроительных условий и ограничений. В электронном виде будут доступны в общем 2068 строительных паспортов (и еще 2193 письма относительно строительных паспортов) и 3017 градостроительных условий и ограничений (плюс 4792 письма)", - отметил он.

По его словам, после модернизации сайта градостроительного кадастра оцифрованные документы будут загружены в открытый доступ.

"Сейчас, из-за ограниченного функционала старого сайта, мы можем опубликовать лишь "контуры": номер документа, название объекта и другие общие данные", - добавил Таций.

Он подчеркивает, что это только первый этап.

"Уже поручил продолжить инвентаризацию и перевести в электронный вид АПЗ (архитектурно-планировочное задание) и проектные документы, выданные с 2002 года", - подытожил Таций.

Он добавил, что это важно потому что, во-первых, оцифровка документов облегчит и ускорит работу работникам Департамента. Также документы в электронном виде будут доступны для киевлян, что позволит самостоятельно проверять данные. Кроме того, вся информация должна быть максимально открытой и доступной.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в КГГА предлагают упростить процедуру получения градостроительных условий. Для этого поступило обращение в Киевский городской совет с просьбой принять решение, которое бы позволило заявителям указывать вместо кадастрового номера, учетный код земельного участка, находящегося в городском земельном кадастре.