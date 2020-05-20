Столичную Борщаговку почистили от рекламных билбордов и ситилайтов

15:02, 20.05.2020

В Киеве в рамках борьбы с незаконными конструкциями коммунальщики убрали рекламные вывески и билборды на Борщаговке.

Об этом написал у себя в Facebook начальник управления по вопросам рекламы КГГА Александр Смирнов.

Так, коммунальщики поработали на улице Борщаговской, которая тянется от Воздухофлотского проспекта до улицы Гарматной. Ее длина составляет 3,6 километров и вдоль нее было размещено очень много билбордов и ситилайтов.

По его словам, раньше рекламных конструкций насчитывалось 88 штук, общая площадь составляла 3288 квадратов. Теперь же, после "генеральной уборки" можно найти всего три билборда и 25 скроллов. Их общая площадь составляет 449 квадратов, что в семь раз меньше прошлых показателей. На достигнутом городские власти останавливаться не собираются и планируют и дальше чистить город от ненужных рекламных конструкций.