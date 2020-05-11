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Скандальная застройка возле музея Пирогово: землю хотят вернуть государству

11.05.2020 - 13:41

Хозяйственный суд Киева открыл производство по иску первого заместителя прокурора города Киева об отмене решения о государственной регистрации прав и записи о праве на спорный земельный участок, возле известного музея Пирогово.

В 2018 году частное общество незаконно зарегистрировало за собой право пользование с целью застройки 16 га земли стоимостью 274 млн грн в зоне охраняемого ландшафта в районе Национального музея народной архитектуры и быта Украины. Однако, договор аренды с ним на земельный участок по ул. Академика Заболотного в Голосеевском районе был расторгнут еще в 2007 году.

Несмотря на то, что земельный участок относится к коммунальной собственности и решение о его отчуждении Киевский городской совет не принимал, прокуратура обратилась с иском, который сейчас находится на рассмотрении в суде.

Музей в Пировгов

inform-ua

Еще в прошлом году жители Киева обнаружили, что на одном из земельных участков в Пирогово идут подготовки к строительству – тут появились бурильные установки для геологоразведочных работ, которые обычно предшествуют строительным работам. Также на указанном месте осуществляется круглосуточная охрана земельного участка. Охранники препятствовали съемкам и прогоняли общественных активистов. Как выяснилось, в сентябре 2017 года суд отменил охранный статус земучастка как охранной зоны Национального музея народной архитектуры и быта Украины и отнес его к землям жилой застройки.

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