Шаг к "промышленному безвизу": Рада рассмотрела законопроект о строительной продукции

15:38, 20.05.2020

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который направлен на введение в Украине регламента Европейского Союза о качестве строительной продукции.

За принятие соответствующего законопроекта №2698 "О предоставлении строительной продукции на рынке" проголосовали 276 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада рассмотрела проект закона о строительной продукции 112.ua

Как отметила в своем выступлении заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, с 2018 года в Украине отменена обязательная сертификация стройматериалов, что привело к появлению на рынке не только товаров низкого качества, а и фальсификата и подделок. Поэтому этот законопроект направлен на исправление данной ситуации путем введения европейских стандартов качества для строительной продукции.

"В свое время Украина взяла на себя обязательства, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС, и в 56-м пункте прописана имплементация 305-го европейского регламента и его внедрение на территории нашей страны. Этот европейский регламент вводит обязанность производителей декларировать технические характеристики продукции и нести ответственность за товары, имеющиеся на рынке", – сказала она.

По ее словам, принятие законопроекта является первым шагом для дальнейшего "промышленного безвиза" (Соглашения ACAA), что позволит украинским товарам получить свободный доступ к европейским и мировым рынкам.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект предлагает установить круг обязательств участников рынка; определить принципы декларирования технических показателей строительной продукции; ввести механизмы определения технических показателей существенных характеристик.