СБУ пресекла незаконные махинации с землей почти на миллиард гривен

В Киеве из территориальной собственности незаконно вывели 24 земельных участка общей площадью около 400 га, стоимость которых превышает 800 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Как отмечается, CБУ задокументировала еще на стадии вывода земельных участков из коммунальной собственности и пресекла данное преступление. По факту было начато уголовное производство.

СБУ занялась махинациями с земельными участками Zik.ua

"Оперативники и следователи СБУ установили, что группа злоумышленников через ряд незаконных операций планировала вывести из собственности столичной общины 24 земельных участка. Они пытались узаконить сделку через перепродажу земли "третьим" лицам. Участки расположены в Оболонском, Днепровском и Дарницком районах Киева", - сказано в сообщении пресс-службы.

По материалам СБУ Шевченковский районный суд Киева арестовал эти земельные участки, ориентировочная стоимость которых – около 800 млн гривен. Таким образом, заблокирована возможная перерегистрация или перепродажа злоумышленниками коммунальной земли. Сейчас продолжаются процессуальные меры при осуществлении досудебного расследования в уголовном производстве по фактам незаконного завладения субъектами хозяйствования, при содействии отдельных должностных лиц органов государственной власти.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевская прокуратура с помощью суда попытается забрать у частной компании арендуемый земельный участок стоимостью более 42 млн. грн.