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Работы по реконструкции столичной Дарницы продлили на три года

21.05.2020 - 16:25

Власти Киева продлили на три года срок работ по строительству и реконструкций объектов в Дарницком районе.

Об этом говорится в соответствующем распоряжении Киевской городской госадминистрации.

Так, ориентировочная стоимость – почти 10 млн гривен.

"Финансирование реконструкции объекта позволит выполнить благоустройство значительной территории массива, упорядочить временные сооружения для ведения предпринимательской деятельности, выполнить пожелания жителей по развитию рекреационной зоны", – говорится в пояснительной записке, подписанной заместителем председателя Дарницкого райгосадминистрации Петром Захарченко.

Дарницкий район реконструируют

kyivplus.info

Согласно документам, основные расходы связаны со строительством сети освещения на Промышленной, реконструкцией аллеи (ул. Декабристов и Вербицкого) и ремонтом лифтов. Запланированные работы соответствуют стратегии развития Киева до 2025 года.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в проект Генерального плана Киева заложены решения, которые должны улучшить условия досуга, культурного отдыха и здорового образа жизни, а также медицинского обслуживания в центральных плотно застроенных районах столицы.

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