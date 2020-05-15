Прокуратура Киева пытается отсудить участок возле музея Пирогово стоимостью 366 млн

17:19, 15.05.2020

Прокуратура Киева пытается отсудить у частной компании земельный участок площадью более 24 га и стоимостью 366 млн гривен в районе Национального музея "Пирогово".

Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительных органов.

В прокуратуре установили, что в 2017 году частное общество незаконно зарегистрировало за собой права пользования указанным земельным участком по ул. Академика Заболотного при отсутствии надлежащих правовых оснований.

Музей Пирогово в Киеве pixabay.com

"Несмотря на то, что земельный участок относится к коммунальной собственности, а Киевский городской совет решение о передаче его в аренду не принимал, прокуратура города обратилась в суд с иском об отмене решения о государственной регистрации права аренды земельного участка за коммерческой структурой", – рассказали в пресс-службе.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в апреле текущего года прокуратура подала иск о возвращении в коммунальную собственность 16 га земли в охраняемой зоне Национального музея народной архитектуры и быта Украины, на которой бывший арендатор решил начать незаконное строительство.