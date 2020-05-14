Прокуратура хочет забрать у застройщика участок в Киеве, стоимостью 42 млн

Киевская прокуратура с помощью суда попытается забрать у частной компании арендуемый земельный участок стоимостью более 42 млн. грн.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Земельный участок находится по ул. Электротехнической в Деснянском районе столицы. Его площадь около 1 га, в 2004 году был передан в аренду коммерческой фирме для строительства, эксплуатации и обслуживания производственной базы.
"Но фирмой было допущено существенное нарушение условий договора: строительство так и не началось, а с 2018 года за землю не платили аренду", – подчеркнули в прокуратуре.
Прокуратура попытается отсудить земельный участок на Троещине
interfax.com.ua
На основании из вышеизложенного, Киевская прокуратура №3 обратилась в хозяйственный суд с требованием о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.