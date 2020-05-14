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Прокуратура хочет забрать у застройщика участок в Киеве, стоимостью 42 млн

14.05.2020 - 15:04

Киевская прокуратура с помощью суда попытается забрать у частной компании арендуемый земельный участок стоимостью более 42 млн. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Земельный участок находится по ул. Электротехнической в Деснянском районе столицы. Его площадь около 1 га, в 2004 году был передан в аренду коммерческой фирме для строительства, эксплуатации и обслуживания производственной базы.

"Но фирмой было допущено существенное нарушение условий договора: строительство так и не началось, а с 2018 года за землю не платили аренду", – подчеркнули в прокуратуре.

Прокуратура попытается отсудить земельный участок на Троещине

interfax.com.ua

На основании из вышеизложенного, Киевская прокуратура №3 обратилась в хозяйственный суд с требованием о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.

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