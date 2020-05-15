Проект Генплана Киева: в столице хотят построить новые социальные объекты

19:00, 15.05.2020

В проект Генерального плана Киева заложены решения, которые должно улучшить условия досуга, культурного отдыха и здорового образа жизни, а также медицинского обслуживания в центральных плотно застроенных районах столицы.

Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

Важнейшими объектами является завершение строительства мемориального комплекса "Жертвам Голодомора", Художественного арсенала, мемориального комплекса Героев-киевлян, погибших за целостность и независимость Украины на углу улицы Михаила Грушевского и Петровской аллее.

Кроме того, предусмотрено строительство общественного комплекса спортивно-оздоровительного назначения на ул. Маккейна, 5 в Печерском районе.

Что построят в Киеве pixabay.com

На Привокзальной площади предложено сформировать общественный центр с торгово-выставочным комплексом, паркингом и пешеходным публичным пространством.

Проектом Генплана также предложена реконструкция здания Киевской городской клинической больницы № 6 с размещением больницы скорой медицинской помощи "Правобережная" на проспекте Любомира Гузара в Соломенском районе.

Ранее НЕРУХОМІ сообщали, что проектом Генерального плана Киева намечено увеличение емкости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти вдвое.