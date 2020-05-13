Проект Генплана Киева: количество спортивных объектов увеличится в два раза

Проектом Генерального плана Киева намечено увеличение емкости и количества массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений общегородского и местного уровня почти вдвое.

Об этом сообщили в коммунальной организации "Киевгенплан".

Намечено строительство Центра олимпийской подготовки по водным видам спорта – водно-спортивного стадиона на Трухановом острове, водного стадиона в заливе Оболонь, а также Киевской городской спортивной и реабилитационно-оздоровительной базы олимпийской и паралимпийской подготовки.

Разработчики проекта предлагают построить в каждом районе города универсальные спортивные комплексы, а в жилых кварталах (микрорайонах) – помещение для физкультурно-оздоровительных занятий площадью 156,9 тыс. Кв. м, спортивные залы общего пользования (125,3 тыс. кв. м площади пола), включая помещения реабилитационного назначения, а также крытые и открытые бассейны общего пользования (115,3 тыс. кв. м).

В Киеве хотят увеличить количество спортивных объектов cbh.su

Кроме того, запланировано строительство в каждом микрорайоне Киева многофункциональных открытых спортивных площадок, спортивных сооружений с комплексом тренажеров, площадок для игровых видов спорта.

На территориях рекреационных лесов, прилегающих к жилой застройке, на Днепровских островах и в прибрежных зонах разработчики Генплана предлагают создать спортивные парки. В планах также – строительство спортивных объектов городского значения для подготовки спортсменов высокого класса и проведения соревнований национального и международного уровня.

Как сообщали НЕРУХОМІ, против проекта Генерального плана Киева была подана петиция, авторы которой считают, что разработка велась с грубыми нарушениями законодательства и с признаками коррупции.