Полторы квартиры взамен: Кличко рассказал, что получат жители "хрущевок"

Власти Киева намерены сносить "хрущевки" в столице, при этом люди, проживающие в них, получат новые квартиры в полтора раза большие по квадратуре.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в интервью 112.ua.

"Что касается "хрущевок". Большое количество микрорайонов в Киеве построено более 50-60 лет назад. Они морально устарели и находятся в запущенном состоянии. У нас есть проект, который мы также будем презентовать на Генплане, где вместо "хрущевок", которые мы будем сносить, жители этих квартир получат с эквивалентом 1,5 квартиры в новых зданиях", – рассказал мэр.

Что будет с хрущевками в Киеве wikipedia.org

Он также позвал общественность приобщаться к обсуждению Генерального плана.

"Вы увидите четкие перспективы и проекты в тех районах, где есть сегодня "хрущевки", которые мы должны заменить на современные дома", - добавил Кличко.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинские власти хотят перестроить старые дома, срок эксплуатации которых истек, но что делать с жильцами, пока не придумали.