Петиция об отклонении проекта Генплана Киева: авторы заявили о коррупции

15:54, 11.05.2020

Против проекта Генерального плана Киева была подана петиция, авторы которой считают, что разработка велась с грубыми нарушениями законодательства и с признаками коррупции.

Также авторы считают, что принятие такого Генплана грозит киевлянам в будущем экологическими и техногенными проблемами.

Петиция была опубликована на сайте Киевского городского совета.

Как уточняют авторы петиции, разработка проекта Генплана была осуществлена ​​с грубым нарушением норм закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности", а в самом проекте присутствуют признаки коррупционности. Кроме того, по мнению авторов петиции, принятие такого Генплана приведет к возникновению экологических и техногенных угроз для киевлян и грозит им ухудшением условий жизнедеятельности и даже здоровья.

Противники проекта Генпалана Киева подали петицию bigmir.net

В качестве примера авторы приводят целый список проблемных по их мнению мест, отображенных в проекте Генплана Киева. В итоге авторы петиции просят Киевсовет снять с рассмотрения проект Генерального плана Киева и не допустить его утверждения, отменить решения Киевсовета, утвердившие ряд детальных планов территорий (ДПТ), профинансировать разработку нового проекта Генплана с участием независимых экспертов и общественности. Также авторы петиции требуют провести аудит действующего Генплана и мониторинг его исполнения.

Кроме того, авторы петиции считают необходимым объявление моратория на застройку в центре Киева и застройку и землепользование, не соответствующей действующему Генплану. Также авторы просят создать реестр водных объектов и зеленых зон на территории столицы с обязательной их передачей на баланс соответствующим коммунальным предприятиям.

По состоянию на 11 мая петиция собрала чуть более 350 из 10 тысяч необходимых подписей.