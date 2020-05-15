Новые правила получения градостроительных условий: в КГГА дали разъяснения

17:19, 15.05.2020

Особенности новых правил получения градостроительных условий и ограничений (ГУО) объяснили в департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

О процессе подачи заявок и типичные ошибки рассказал заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации и начальник управления административных услуг Юрий Таций на своей странице в Facebook.

"Как оказалось, многие киевляне делают ошибки именно на этапе подачи документов в ЦПАУ (Центр предоставления админуслуг, – ред.). Поэтому сначала перед подачей документов нужно проверить, какое функциональное назначение участка и соответствует ли оно намерениям строительства", – подчеркнул Таций.

Изменились правила получения градостроительных условий pixabay.com

Он рассказал, что для получения градостроительных условий и ограничений для строительства или реконструкции сперва необходимо выбрать свой участок на сайте градостроительного кадастра. Там необходимо проверить функциональное назначение территории в соответствии с действующим Генпланом и детальным планом территории.

"В случае, если целевое назначение земли не соответствует вашим планам, градостроительные условия и ограничения согласно действующему законодательству выдавать нельзя", – добавил чиновник.

Следующий этап, по его словам, – определение назначения здания. Сооружения бывают разных типов: административные, складские, жилые и т. п.

"Назначение здания зависит и от функционального назначения участка: административное здание, например, нельзя возводить на территории, предназначенной для ведения сельского хозяйства. Определить функцию сооружения необходимо и для того, чтобы получить градостроительные условия и ограничения в соответствии с нормами, которые относятся к определенному виду зданий", – отметил Таций.

После этого необходимо подготовить пакет документов вместе с заявлением в произвольной форме для получения градостроительных условий и ограничений. Только проверив соответствие ваших намерений строительства функционалу участка или сооружения, вы подаете бумаги на получение ГУО.

Документы для получения градостроительных условий и ограничений:

• заявление в произвольной форме;

• топографо-геодезические изыскания в масштабе 1:2000;

• документы права собственности на земельный участок или на недвижимое имущество;

• если право собственности на недвижимое имущество зафиксировано в Госреестре прав на недвижимое имущество, то документы подавать не обязательно – работники департамента градостроительства и архитектуры самостоятельно сделают выписку.

Заявки подаются через ЦПАУ и рассматриваются в департаменте в течение 10 дней после поступления. Далее заявитель получает либо градостроительные условия и ограничения, либо обоснование, почему невозможно предоставить ГУО.

"Все замечания можно исправить и подать заявку еще раз. Рассмотрение заявок напрямую зависит от того, насколько четко их оформили", – подытожил Таций.

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