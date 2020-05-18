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На столичной Борщаговке возник скандал из-за застройки на конечной скоростного трамвая

18.05.2020 - 14:50

В Киеве жители Борщаговки выступили против строительства на конечной станции скоростного трамвая № 3.

"Трамвайный" скандал разгорелся из-за недовольства местных жителей, которые возмутились застройкой по улице Зодчих, передает Вечерний Киев. Об этом стало известно на заседании постоянной комиссии по вопросам соблюдения законности, правопорядка и предотвращения коррупции.

Так, людей возмутило, что вместо ремонта пути сводят 22-этажный офисно-жилой комплекс, который "прописался" напротив жилого дома на улице Зодчих, 46. Однако в профильном департаменте не подтвердили информацию о строящемся небоскребе.

Скандал на Борщаговке из-за строительства

Вечірній Київ

"Согласно данным электронной базы документооборота, заказчикам строительства - КП "Киевпастранс" и ООО "Фаворит-Полис" - предоставлены градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта реконструкции конечной станции линии скоростного трамвая. Там должно быть транспортный комплекс с пунктами массовой посадки и наземным гаражом-паркингом от улицы Старовокзальной до Большой кольцевой дороги", - сообщил заместитель директора департамента градостроительства и архитектуры Юрий Таций.

Скандал на Борщаговке из-за строительства

Вечірній Київ

В связи со скандалом депутаты хотят вызвать "на ковер" руководителя "Киевпастранса", который должен объяснить ситуацию на заседании комиссии.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в египетском городе Гиза строят скоростную магистраль, которая должна связать две местные кольцевые дороги. На одной из улиц эстакада трассы проходит в полуметре от существующей застройки на уровне шестого этажа.

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