На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

14:04, 27.05.2020 652 1

В Киеве планируют увеличить количество публичных мест со всеми условиями для отдыха и досуга, а также для проведения общественных мероприятий для всех горожан, в том числе людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан.

"Проект Генплана предусматривает, в частности, развитие левобережного общегородского многофункционального центра, ориентированного на проведение международных и национальных массовых мероприятий в сфере культуры и досуга", – уточнил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Так, по его словам, у Днепра будет создана парковая зона. Также заложена идея удлинения на север вдоль массива Русановских садов до жилого массива Троещина набережной с велосипедной-пешеходным движением, связанной с пляжной зоной. Кроме того, намечено создать этнографический музей на Троещине в урочище "Городище".

Для киевлян организуют дополнительные места для отдыха
pixabay.com

Согласно рекомендациям экспертов мэрии Лейпцига в проекте Генплана Киева предусмотрено создать центральное ядро ​​общегородского левобережного центра с заделкой важного общественного здания музейного назначения (музей современного искусства) у выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".

Кроме того, на левобережье разработчики проекта Генплана предлагают создать Дарницкую рекреационную зону, которая будет включать парки культуры и отдыха, рекреационные леса, лесопарки, а также комплексы учреждений отдыха.

Как сообщали НЕРУХОМІ, разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели дополнительное развитие озелененных территорий общего пользования для центральных густо застроенных жилых территорий в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

Другие новости

Депутаты Киевсовета хотят полностью очистить столицу от МАФов

Вопрос вынесли на заседание постоянной комиссии по вопросам торговли

13:14, 27.05.2020 1095

Спрос на отдельные офисы в Украине вырастет после отмены карантина

Как карантин повлиял на работу бизнес-центров и на рынок аренды офисов

12:28, 27.05.2020 1368 1

НЕРУХОМІ совместно с Monitor.Estate проанализировали ЖК SVITLO PARK. Видео

Строительство комплекса имеет немало несоответствий

20:30, 26.05.2020 3337 1

Объявлен в розыск застройщик, который возвел ЖК на территории НИИ энергетики в Киеве

Подозреваемый совершил служебный подлог официального документа

19:26, 26.05.2020 7323 1

Осенью цена на электроэнергию для украинцев может вырасти

Электроэнергия может подорожать из-за так называемых "зеленых тарифов"

19:25, 26.05.2020 5000 1