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На левом берегу Киева увеличат количество мест для отдыха и досуга

27.05.2020 - 14:04

В Киеве планируют увеличить количество публичных мест со всеми условиями для отдыха и досуга, а также для проведения общественных мероприятий для всех горожан, в том числе людей с инвалидностью.

Об этом сообщили в коммунальной организации Киевгенплан.

"Проект Генплана предусматривает, в частности, развитие левобережного общегородского многофункционального центра, ориентированного на проведение международных и национальных массовых мероприятий в сфере культуры и досуга", – уточнил начальник КО "Киевгенплан" Сергей Броневицкий.

Так, по его словам, у Днепра будет создана парковая зона. Также заложена идея удлинения на север вдоль массива Русановских садов до жилого массива Троещина набережной с велосипедной-пешеходным движением, связанной с пляжной зоной. Кроме того, намечено создать этнографический музей на Троещине в урочище "Городище".

Для киевлян организуют дополнительные места для отдыха

pixabay.com

Согласно рекомендациям экспертов мэрии Лейпцига в проекте Генплана Киева предусмотрено создать центральное ядро ​​общегородского левобережного центра с заделкой важного общественного здания музейного назначения (музей современного искусства) у выставочного центра в районе станции метро "Левобережная".

Кроме того, на левобережье разработчики проекта Генплана предлагают создать Дарницкую рекреационную зону, которая будет включать парки культуры и отдыха, рекреационные леса, лесопарки, а также комплексы учреждений отдыха.

Как сообщали НЕРУХОМІ, разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели дополнительное развитие озелененных территорий общего пользования для центральных густо застроенных жилых территорий в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.

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