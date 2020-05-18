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На Дарнице в августе откроют новый фитнес-парк. Фото

18.05.2020 - 19:27

В Киеве продолжаются работы по капитальному ремонту фитнес-парка "Лебединое" в Дарницком районе. Согласно планов парк планируют открыть в августе этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой райадминистрации.

Как отчитываются столичные чиновники, уже создана прогулочная аллея и центральная площадь из фибробетона с зелеными островками, на которых устроены газоны и растут деревья. В 2020 году предусмотрено обустройство парковых дорожек и пандусов общей площадью 964,8 кв. м.

В Киеве построят необычный парк

vechirniy.kyiv.ua

Кроме того, в первой очереди капремонта запланировано установление лавочек и урн, создание велопарковки, высадка деревьев, кустов и многолетних цветников, обустройство больше 1500 кв. м газона, создание оросительной системы.

В Киеве построят необычный парк

vechirniy.kyiv.ua

Для освещения обновленной части парка будут установлены 32 осветительных опоры.

Также через площадь будет проходить часть веломаршрута. В фитнес-парке будет несколько спортивных зон для посетителей всех возрастов. Уже построено полифункциональное поле для игры в футбол, волейбол и баскетбол с резиновым покрытием.

В Киеве построят необычный парк

vechirniy.kyiv.ua

Для детей создадут площадку с игровыми элементами на 1,5 тыс.кв. м и спортивную зону для школьников на 254,5 кв. м. Также будет построена скейт-площадка.

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