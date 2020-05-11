Масштабная авария на водопроводе в Киеве: 6 районов остались без воды

Часть Киева осталась без воды из-за масштабной аварии на Деснянской водопроводной станции, которая произошла вечером в воскресенье, 10 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Как отмечается, на Деснянской водопроводной станции произошел сбой на трансформаторной подстанции. В результате аварии сразу в нескольких районах столицы было снижено давление в водопроводной сети. За ночь "Киевводоканалу" удалось возобновить работу водопроводной станции и восстановить холодное водоснабжение киевлян в полном объеме.

Как уточнили в пресс-службе, проблемы с водой наблюдались в сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Киев остался без воды из-за аварии rupor.com.ua

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады "Киевводоканала" успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян", – сообщила пресс-служба компании.