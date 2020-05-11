УкрРус
Все результаты

* обязательные для заполнения поля

Ваш запрос принят

Отдел продаж свяжется с Вами в ближайшее время

Войдите в личный кабинет для управления

Войти

Новости

Все Объекты Рейтинги Город Люди Рынок Лайфхаки
Нерухомі Новости Город

Масштабная авария на водопроводе в Киеве: 6 районов остались без воды

11.05.2020 - 15:46

Часть Киева осталась без воды из-за масштабной аварии на Деснянской водопроводной станции, которая произошла вечером в воскресенье, 10 мая.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Как отмечается, на Деснянской водопроводной станции произошел сбой на трансформаторной подстанции. В результате аварии сразу в нескольких районах столицы было снижено давление в водопроводной сети. За ночь "Киевводоканалу" удалось возобновить работу водопроводной станции и восстановить холодное водоснабжение киевлян в полном объеме.

Как уточнили в пресс-службе, проблемы с водой наблюдались в сети Деснянского, Днепровского, Дарницкого, Печерского, Голосеевского и Соломенского районов.

Киев остался без воды из-за аварии

rupor.com.ua

"На Деснянской водопроводной станции ремонтные бригады "Киевводоканала" успешно завершили работы по восстановлению работы станции. Сейчас холодная вода подается в дома всех киевлян", – сообщила пресс-служба компании.

Комментарии

Все ЖК на карте

map link
Новостройки Києва Новостройки Киевской области Новостройки Одессы
Нерухомі

Другие новости

Петиция об отклонении проекта Генплана Киева: авторы заявили о коррупции

Петиция об отклонении проекта Генплана Киева: авторы заявили о коррупции

Петиция опубликовали на сайте столичного городского совета

11.05.2020 - 15:54
Как улучшить энергоэффективность дома: в Минрегионе дали несколько советов

Как улучшить энергоэффективность дома: в Минрегионе дали несколько советов

Модернизация дома зависит от эффективных решений ОСМД

11.05.2020 - 14:47
Мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен

Мошенник из Львова продал в Киеве квартиру за 10 млн гривен

Если мужчину признают виновным, ему грозит срок в 12 лет

11.05.2020 - 13:42
Скандальная застройка возле музея Пирогово: землю хотят вернуть государству

Скандальная застройка возле музея Пирогово: землю хотят вернуть государству

Суд по делу застройки у музея Пирогво уже открыл производство

11.05.2020 - 13:41
Есть ли жизнь в самоизоляции? Как карантин вернул нас к "заводским настройкам"

Есть ли жизнь в самоизоляции? Как карантин вернул нас к "заводским настройкам"

О профперерождении и новых увлечениях на карантине

9.05.2020 - 15:00