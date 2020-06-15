Ливень в Киеве: на подольской улице образовались огромные кратеры. Фото

16:49, 15.06.2020 452

Киев утонул после очередного ливня в понедельник, 15 июня. В частности на улице Туровской в Подольском районе из-за проблем с ливневыми стоками потекла река.

Результаты потопа в Киеве НЕРУХОМІ

В результате асфальт подмыло, и посредине проезжей части образовались несколько огромных кратеров. Машины вынуждены были объезжать препятствия по тротуарам.

Результаты потопа в Киеве НЕРУХОМІ

Подчеркнем, что подобная ситуация с подтоплениями – довольно часто происходит в Киеве.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями. Об этом рассказал столичный мэр Виталий Кличко.