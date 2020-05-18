Коронавирус сорвал планы по установке первой роторной парковки в Киеве

14:51, 18.05.2020

Первую роторную парковку в Киеве пока так и не установили возле здания Житнего рынка, как это планировалось в начале года.

Об этом заявил замдиректора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Рахматулин, передает "Сегодня".

По его словам, всему виной коронавирус, который внес коррективы в жизнь города и планы горадминистрации.

"Из-за карантина процесс установки первой роторной парковки замедлился. Сейчас мы завершаем подготовку документов по передаче парковки на баланс коммунального предприятия "Житний ринок", которое будет управлять данной парковкой. Пока она хранится на складе в разобранном виде. Думаю, процесс ее монтажа и установки будет начат уже после полного завершения карантина", – рассказал чиновник.

Похожая парковка должна была появиться возле Житнего рынка cfts.org.ua

Он отметил, что автоматической парковкой смогут воспользоваться все желающие. Она рассчитана на 12 автомест. По площади конструкция занимает всего два с половиной парковочных места. То есть на месте двух машин будет стоять 12. Стоимость одного часа паркования будет составлять, скорее всего, 7 или 10 грн.