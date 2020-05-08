Кличко рассказал, почему Киев уходит под воду из-за ливней

18:35, 8.05.2020

В Киеве 800 километров коммуникаций ливневой канализации, большую часть которых не обновляли десятилетиями.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"После очень засушливых двух месяцев весны, начало мая выдалося богатым на ливни. По данным метеоцентра, в столице за три дня выпала месячная норма осадков. Гидрослужба коммунальной корпорации "Киеавтодор" работает в усиленном режиме. У проблемных участков во время ливней дежурила и работала спецтехника", - доложил мэр.

В частности, по его словам, это было возле станции метро "Дорогожичи" и поблизости "Левобережной". Также коммунальные службы вновь чистят стоки, ведь шквальный ветер срывает листья и мусор, который забивается в решетки водостоков.

"Я обращаюсь и к жителям города не выбрасывать мусор на улицу. Потому что его тоже относит в стоки", – добавил Кличко.

Киев утонул во время ливней Київ Інформ/Роман Петушков

По его словам, городские службы изучают те места, где были подтопления, чтобы поставить там более мощные насосы. Также будет осуществлена ​​реконструкция системы стоковой канализации на наиболее проблемных улицах. Там, где делают капремонты дорог, везде ставят новую систему ливневой канализации.

Как сообщали Нерухомі, недавно ливень затопил улицу Кудряшова там, где столичный застройщик возводит ЖК. Сильный дождь превратил часть улиц города в реки, в результате чего автомобили горожан по капот оказались под водой.