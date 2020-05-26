Кличко рассказал о реконструкции Крещатика: что кардинально изменится

13:26, 26.05.2020 1260 2

На 2021 год в Киеве запланирована реконструкция главной улицы столицы – Крещатика. Городские власти планируют расширить бульварную часть и восстановить зеленые насаждения, особенно каштаны.

Об этом заявил мэр Виталий Кличко во время брифинга, комментируя высадку можжевельника на главной улице столицы.

"На днях вдоль части Крещатика высадили можжевельник – там, где на данный момент не было деревьев. Подчеркну: такое решение – временное. В следующем году мы планируем реконструкцию Крещатика. Ее не делали много лет, только обновляли асфальт", - рассказал мэр.

По его словам, в этом году высаживать крупномерных деревьев не было смысла, а можжевельник перед началом ремонта пересадят в парки и скверы города.

"Мы учитываем предыдущий опыт. Потому что во время масштабной реконструкции Крещатика в 1998 году сузили широкую бульварную часть улицы. И каштаны оказались вплотную к дороге. То есть мы создадим условия, чтобы в каждой лунке - а их от Бессарабской до Европейской площади 249 – росли, а не чахли дерева. Конечно, каштаны – символ Киева. Они растут в парках и скверах, на городских бульварах и улицах. Расти каштаны будут и на Крещатике! Будем искать выносливые сорта. Каштаны будут!", - подчеркнул Кличко.

Можжевельники временно прописались на Крещатике focus.ua

Поэтому он попросил не злоупотреблять на теме можжевельников поскольку его с Крещатика в следующем году пересадят.

"А вот каштаны пересаживать не рекомендуется. Поэтому перед реконструкцией их пока и не высаживали на главной улице", – пояснил действия коммунальщиков столичный голова.

По словам Кличко, "во время реконструкции расширят бульварную зеленую зону, обустроят стационарную систему полива, лунки деревьев будут защищены от попадания реагентов".

Как сообщали НЕРУХОМІ, разработчики проекта Генерального плана Киева предусмотрели дополнительное развитие озелененных территорий общего пользования для центральных густо застроенных жилых территорий в Печерском, Подольском, Соломенском и Шевченковском районах столицы.