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Кличко показал необычный фонтан, который скоро появится в Киеве. Видео

13.05.2020 - 13:52

В Киеве будет установлен новый фонтан со скульптурой покровителя города Архистратига Михаила.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, фонтан планируют установить уже в этом году.

"Друзья! Киев готовится к тому, чтобы вернуться к привычной жизни. Да, это будет происходить постепенно. Так, опасность не отступила. Но город живет и развивается. Мы продолжаем обновлять инфраструктуру, ремонтировать парки и скверы. Готовим и новые интересные объекты, которые, убежден, станут знаковыми. Об одном из них – в видео", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко рассказал о новом фонтане

Скриншот

Он, в частности, продемонстрировал макет будущего фонтана, над которым сегодня работают в мастерской. "Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан – с очень хорошей скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города", – отметил Кличко.

Установить новый фонтан планируют в верхней части парка "Владимирская горка", за Михайловским Златоверхим собором.

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