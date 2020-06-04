Киевводоканал перейдет к решительным мерам: долги за воду будут выбивать коллекторы

Киевводоканал будет обращаться к профессиональным коллекторским компаниям, а также может начать отключать должников от водоснабжения.

"Предприятие вынуждено обращаться к услугам профессиональных организаций для увеличения эффективности своей работы", – говорится в ответе Киевводканала на официальный запрос, передает ТСН.

Причина такой политики – рост задолженности населения за услуги водоснабжения и водоотведения на сумму 566,18 млн грн. При этом 80% долга накопили только 10% потребителей.

"Соответствующие действия будут применены только к так называемым злостным неплательщикам, чей долг перед Обществом превышает 1000 гривен, или которые не осуществляли оплату за потребленные услуги более чем один год", – говорят в Киевводоканале.

Киевводоканал будет бороться с должниками Flikr

Как сообщали НЕРУХОМІ, Киевводоканал собирается повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в 2021 году почти на 20%.