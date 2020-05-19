Киевводоканал хочет поднять тариф на 20%

13:51, 19.05.2020

Киевводоканал собирается повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в 2021 году почти на 20%.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.

В компании напомнили, что 5 февраля 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), был одобрен проект постановления, которым устанавливались тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

Холодная вода в Киеве подорожает
zhitomir.info

В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей Киева устанавливался в размере 22,992 грн (в том числе НДС 3,832 грн) за 1 куб. м:

  • 13,440 грн (в том числе НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 9,552 грн (в том числе НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Сообщается, что Киевводоканал предлагает установить на 2021 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 14,74 грн (в том числе НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 12,61 грн (в том числе НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Отмечается, что расчеты планируемых тарифов на 2021 были проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевлянам начали отключать горячую воду и поэтому им приходится принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.

Другие новости

В Киеве обрушился путепровод: чудом обошлось без жертв. Фото

Вдоль путепровода частично ограничено движение транспорта

18:22, 19.05.2020

Депутат Киевсовета рассказал о незаконной добыче песка возле Южного моста

Мостострой продолжает использовать земельный участок, несмотря на расторжение договора

18:07, 19.05.2020

В Харькове запустили систему раздельного сбора мусора

Уже установлена первая площадка с контейнерами для раздельного сбора мусора

17:30, 19.05.2020

Для переселенцев из Крыма в Украине построят 500 квартир

Зеленский пообещал крымчанам новое жилье

17:01, 19.05.2020

В ГНС уточнили, как платить налог на недвижимость

Налог на недвижимость начисляется с месяца приобретения права собственности

16:32, 19.05.2020