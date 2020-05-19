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Киевводоканал хочет поднять тариф на 20%

19.05.2020 - 13:51

Киевводоканал собирается повысить тарифы на водоснабжение и водоотведение в 2021 году почти на 20%.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы компании.

В компании напомнили, что 5 февраля 2020 года Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), был одобрен проект постановления, которым устанавливались тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод на 2020 год.

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В частности, тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения для потребителей Киева устанавливался в размере 22,992 грн (в том числе НДС 3,832 грн) за 1 куб. м:

  • 13,440 грн (в том числе НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 9,552 грн (в том числе НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Сообщается, что Киевводоканал предлагает установить на 2021 год тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для потребителей Киева в размере 27,35 грн (в том числе НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

  • 14,74 грн (в том числе НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

  • 12,61 грн (в том числе НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Отмечается, что расчеты планируемых тарифов на 2021 были проведены на основании и исключительно в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины и постановлений национального регулятора.

Как сообщали НЕРУХОМІ, киевлянам начали отключать горячую воду и поэтому им приходится принимать соответствующие меры. Воды не будет около двух недель.

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