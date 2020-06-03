Киевские власти откроют въезд на Русановские сады

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации утверждают, что шлагбаумы, киоск охраны на въезде на территорию Русановских садов мешают проезду спецтехники, задействованной в строительстве Подольско-Воскресенского мостового перехода.

Улицы Центральная Садовая, Прижелезнодорожная Садовая и Дамбовая являются улицами общего пользования и не находятся на балансе какого-либо предприятия, а также что для установки там МАФов и дорожных знаков, ограничивающих движение транспорта отсутствуют правовые основания.

Въезд на Русановские сады будет открыт kiev.informator.ua

Решено обратиться в Днепровское управление ГУ Нацполиции Киева с просьбой об обеспечении общественного порядка во время демонтажа этих конструкций. А Управление патрульной полиции Киева попросить привести в соответствие технические средства регулирования дорожного движения и схем организации дорожного движения на Русановских садах.

В декабре 2017 года состоялся митинг садоводов дачного массива "Русановские сады" в Киеве. Жители протестовали против взимания платы за проезд на жилую территорию. Кроме проблемы со шлагбаумом на въезде протестующие заявляли также о разбитых дорогах и регулярных наплывах цыган.

Как сообщали НЕРУХОМІ, у Днепра будет создана парковая зона. Также заложена идея удлинения на север вдоль массива Русановских садов до жилого массива Троещина набережной с велосипедной-пешеходным движением, связанной с пляжной зоной. Кроме того, намечено создать этнографический музей на Троещине в урочище "Городище".