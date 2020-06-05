Киевлянка снялась в фотосессии в поддержку создания парка на Воздвиженке

12:35, 5.06.2020 761 1

Киевлянка Наталья Якимович запустила петицию о создании парка на месте заброшенного строительной площадки на Воздвиженке – в центре Подольского района столицы.

В поддержку идеи создания парка она также снялась в фотопроекте "Мечта о парке" фотографа Алексея Чарея.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

История противостояния местных жителей и застройщика насчитывает более десяти лет. Фонд "Качественное жилье" планировала возвести здесь девятиэтажный отель. Одновременно рядом Укрбуд строил ЖК ПОДОЛ ГРАД ВИНТАЖ.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

В феврале 2018 Киевсовет разорвал договор с застройщиком, но уже в апреле Кассационный суд это решение отменил.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

Наталья сообщает, что все это время заброшенную стройплощадку используют как перевальный пункт для строительных материалов и песка. В итоге территория поросла аллергенной амброзией.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

От имени жителей Подола она призывает мунициплитет Киева подать новый судебный иск по вновь открывшимся фактам на расторжение договора аренды.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

Создание парка площадью 0,1962 гектара, по ее мнению, сможет несколько компенсировать многочисленные проблемы Воздвиженки, которые возникли из-за застройки: сырой микроклимат с плохой циркуляцией воздуха, загруженные транспортные пути, припаркованные тротуары и тому подобное.

Наталья Якимович выступила за создание парка на Подоле Фото: Алексей Чарей

Как сообщали НЕРУХОМІ, комиссия Киевсовета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования на заседании поддержала необходимые проекты решений для создания сквера на площади Искусств в Подольском районе Киева.