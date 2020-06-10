Киев опустился на 44 строчки в рейтинге самых дорогих городов мира

В рейтинге самых дорогих городов мира Киев опустился на 44 строчки и занял 106 место в списке.

Рейтинг был составлен консалтинговой группой Mercer, сообщает Forbes.

Согласно предоставленным данным, Гонконг третий год подряд возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для проживания иностранцев. Несмотря на массовые протесты против усиления контроля со стороны Китая, бывшая британская колония, сохранила первое место из-за колебания валют к доллару США, а также роста стоимости жизни в городе. На место Гонконга в рейтинге повлияли и высокие цены на недвижимость.

На втором месте расположился Ашхабад, столица Туркменистана. За год город "вырос" на пять строчек из-за экономического и социального кризиса в стране в сочетании с гиперинфляцией. Это привело к резкому росту цен в Ашхабаде на импортные продукты и товары.

Киев в рейтинге самых дорогих городов мира для иностранцев расположился на 106 месте - между австралийским Пертом и немецким Гамбургом. С прошлого года Киев опустился в рейтинге на 44 строчки.

Киев в рейтинге занял 106 место pixabay.com

В топ-10 самых дорогих городов мира вошли:

Гонконг; Ашхабад; Токио; Цюрих Сингапур; Нью-Йорк; Шанхай; Берн; Женева; Пекин.

Дешевле всего для иностранцев жить в Ташкенте (Узбекистан), Бишкеке (Киргизия), Виндхуке (Намибия) и Тунисе (столица Туниса).