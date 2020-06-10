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Горячую воду отключат еще половине Киева

10.06.2020 - 18:36

Киевтеплоэнерго завершило испытывать на гидравлическую прочность сети в зоне теплоснабжения ТЭЦ-5 и СТ-1. Начато восстановление снабжения горячей водой жилых домов Соломенки, Шулявки, Теремков, Осокорков и центра Киева.

Сейчас испытания уже завершились для почти 51% потребителей столицы. Это 4520 жилых домов. В результате выявлено 567 повреждений трубопроводов, на сегодня устранены для возобновления поставок горячей воды. В работах задействовано 32 аварийные бригады Киевтеплоэнерго, которые работают в круглосуточном режиме. Дополнительно задействован персонал из тех районов, где уже прошли гидравлические испытания и ситуация стабильная.

Киевлянам отключат горячую воду

pixabay.com

"Ежегодно в межотопительный период испытываем тепловые сети на гидравлическую прочность, чтобы выявить "слабые" места трубопроводов и отремонтировать проблемные участки. Это позволяет минимизировать вероятность аварийных отключений тепла зимой. На сегодня мы испытали 63% квартальных котельных и 46% магистральных теплосетей", – сообщил Василий Деревицкий, директор структурного подразделения "Киевские тепловые сети" Киевтеплоэнерго.

Адреса домов, где из-за гидравлических испытаний временно отсутствует горячее водоснабжение – на сайте Киевтеплоэнерго.

Как сообщали НЕРУХОМІ, в Киеве возобновили поставки горячей воды на Троещине, Виноградаре, Воскресенке, Лесном, Минском массивах, Оболони и Отрадном – около 2,6 тыс. многоэтажек.

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