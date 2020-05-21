Горсовет Днепра расширил список недвижимости для приватизации

13:17, 21.05.2020

На сессии Днепровского горсовета депутаты проголосовали "за" приватизацию еще 5 нежилых помещений, которые сейчас находятся в коммунальной собственности.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Как отмечается, перечень приватизации в горсовете постоянно дополняют.

В Днепре активно взялись за приватизацию pixabay.com

На данный момент в этот список вошли объекты по адресам:

ул. Олеся Гончара, 4;

ул. Леонида Стромцова, 1;

ул. Пастера, 16-А;

ул. Козака Мамая, 20;

просп. Героев, 1.

Отметим, что общая площадь помещений по этим адресам - более 500 квадратных метров. И все эти помещения выставят на аукцион электронной системы "ProZorro.Sale", а потом победители приватизируют объекты недвижимости. Также на сессии днепровские депутаты приняли новый устав территориальной общины.