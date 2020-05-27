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Депутаты Киевсовета хотят полностью очистить столицу от МАФов

27.05.2020 - 13:14

В Киеве депутаты горсовета предлагают внести изменения в решение о запрете размещения малых архитектурных форм. Этот вопрос вынесли на заседание постоянной комиссии по вопросам торговли, предпринимательства и регуляторной политики.

Согласно депутатской инициативе, в Киеве должны запретить "размещение малых архитектурных форм и временных сооружений торгового, бытового, социально-культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности".

Киев хотят очистить от киосков

pixabay.com

Депутаты должны рассмотреть проект, который предусматривает внесение дополнений в план подготовки регуляторных актов. В случае его принятия киоски уберут с улиц: после того, как завершатся сроки действия договоров на аренду земли, все МАФы придется демонтировать с помощью эвакуаторов.

Как сообщали НЕРУХОМІ, всего за 4 дня сотрудниками коммунального предприятия "Киевблагоустройство" и некоторыми владельцами в столице демонтировали 116 самовольно установленных киосков.

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