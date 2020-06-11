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Депутаты хотят расследовать строительство Шулявского моста в Киеве

11.06.2020 - 16:41

Регламентный комитет Верховной Рады большинством голосов поддержал инициативу о создании временной следственной комиссии по Шулявскому мосту.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Качура в своем Telegram-канале.

Строительство Шулявского моста проверят

5.ua

По его словам, это постановление будет направлено на голосование в парламенте.

Качура считает, что общество имеет право знать, куда были израсходованы деньги налогоплательщиков, а также кто виноват в ежедневных огромных киевских пробках на неудобной развязке.

Как сообщали ранее НЕРУХОМІ, в Киеве в предаварийном или аварийном состоянии находятся 101 мост и путепровод.

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