Депутат Киевсовета рассказал о незаконной добыче песка возле Южного моста

В Киеве ЧАО "Мостострой" и ООО "Мостострой-Транс" незаконно используют земельный участок, несмотря на решение горсовета.

На это обратил депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко, передает "КиевVласть".

Как отмечается, участок находится по улице Промышленной в Голосеевском районе. В связи с этим, депутат обратился к мэру города Виталию Кличко и главе постоянной комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовета Александру Мищенко с просьбой рассмотреть вопрос незаконного использования участка.

По информации депутата, выявили, что на русле реки Днепр в Голосеевском районе Киева, на расстоянии около 2 км ниже течению от Южного моста, Мостострой в течение 2015-2018 годов осуществлял массовую незаконную добычу песка.

В Киеве незаконно добывали песок pixabay.com

"При такой нелегальной и бесконтрольной деятельности по добыче недр в чрезвычайно больших объемах, наносится значительный ущерб экологии, природным ресурсам Днепра. Как результат, уничтожаются экосистема реки, рыбные ресурсы, размывается береговая линия, а также подмываются и разрушаются опоры Южного моста, что грозит техногенной катастрофой", – написал депутат.

По данным Мирошниченко, годовая плата за аренду данного земельного участка с 2013 года составляет около 10 млн гривен, однако арендатор, начиная с 2015 года ни разу не оплатил полную стоимость за аренду земли, чем нанес ущерб бюджету и общине Киева в размере 100 млн гривен.

Депутат напомнил, что 20 декабря 2018 года Киевсовет поддержал проект решения о расторжении договора аренды указанного земельного участка, однако, по данным Мирошниченко, на протяжении полутора лет со дня принятия решения Мостострой незаконно пользуется земельным участком и осуществляет незаконную добычу песка.