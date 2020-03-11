Энергоэффективность: что это и как влияет на комфорт проживания

19:25, 11.03.2020

Перенимая европейский опыт, Украина начала двигаться в направлении энергосбережения, что нашло свое отражение на законодательном уровне и повлияло на строительные нормы и другие государственные стандарты. Ведь не замечать рост цен на электроэнергию любому человеку стало невозможно.

Однако прежде чем говорить о снижении энергопотребления в нашей стране, стоит объяснить, что подразумевается под энергетической эффективностью зданий, как это определяется и, в частности, влияет на рейтинг новостроек, который отображается на ресурсе НЕРУХОМІ.

Что такое энергоэффективность

Энергоэффективность здания – это свойство, характеризующееся количеством энергии, необходимой для создания надлежащих условий проживания и жизнедеятельности людей.

Чем меньшее количество энергии использует здание для поддержания необходимого микроклимата в помещении, тем более энергоэффективный дом.

В свою очередь, высокая энергоэффективность является залогом осуществления контроля за расходами энергоресурсов, эффективного энергопотребления, а следовательно, экономии на коммунальных услугах и проживания в экологически безопасной среде.

Сертификация энергоэффективности

Необходимым условием для получения разрешения на строительство и сертификата о принятии в эксплуатацию сооруженного объекта является осуществление процедуры энергетической сертификации такого дома.

Сертификация осуществляется энергоаудитором на заказ и за счет застройщика.

Энергоаудитором может быть физическое лицо, имеющее соответствующее высшее образование, стаж работы не менее 3-х лет в сфере энергетики, энергоэффективности и энергосбережения, строительства и архитектуры или жилищно-коммунального хозяйства и получило квалификационный аттестат.

Сертификация является обязательной в соответствии с ЗУ "О регулировании градостроительной деятельности".

С 1 июля 2019 энергосертификат по объекту строительства входит в состав проектной документации.

В сертификате определяется класс энергоэффективности здания, анализ проектных характеристик ограждающих конструкций и инженерных систем и даются рекомендации по повышению уровня энергетической эффективности.

Класс энергоэффективности

Класс энергоэффективности зданий определяется по показателю общего удельного энергопотребления при отоплении, охлаждении и поставке горячей воды и устанавливается от А до G, где класс "А" – высокий уровень энергоэффективности, а "G" – низкий.

При этом стоит отметить, что с 1 декабря 2019 вступила в силу норма по проектированию жилых домов по классу энергоэффективности не ниже "С".

Пример определения класса энергоэффективности в сертификате приведен в Таблице 1., где 83,6 кВт × ч/м-2 – числовой показатель общего удельного энергопотребления на отопление, охлаждение здания и поставке горячей воды.

Таблица 1

Как энергоэффективность влияет на Рейтинг НЕРУХОМІ

Итак показатель энергоэффективности – это значение того, насколько вам будет холодно в доме зимой и насколько будет жарко летом. Он непосредственно влияет на размер расходов, которые вы будете нести, оплачивая коммунальные услуги. Именно это показывают итоговые показатели в энергосертификате.

Следует отметить, что аналогичный расчет также содержится в проектной документации, и, вероятно, оценивается на первых стадиях реализации проекта.

Поэтому ресурс НЕРУХОМІ выделяет показатель энергоэффективности при оценке объектов по авторской системе рейтинга.

В оценке учитывается итоговый показатель расчетного объема потребления за год, что приведен в энергетическом сертификате здания или в проектной документации.

Таблица 2

Общий показатель 106,9 кВт × ч /кв.м в таблице 2 состоит из удельного энергопотребления на отопление, охлаждение здания и поставке горячей воды, а также с учетом показателей удельного энергопотребления систем вентиляции и систем освещения.

Указанный показатель позволяет учесть и оценить энергопотребности потребления здания по всем видам расходов.

Чем меньше затрат электроэнергии требует дом, тем выше рейтинг он получит на ресурсе НЕРУХОМІ.

Рейтинг присваивается внутри диапазона всех значений в базе. Наибольший показатель энергетических затрат получит низший балл, а здание с эффективными показателями – наивысший. Отсутствие данных алгоритм понимает как 0 и автоматически снижает рейтинг объекта.

Энергоэффективность = экономия

Помните, что обеспечение застройщиками надлежащего уровня энергоэффективности позволит экономить до 40% энергии, уменьшить вредное воздействие на экологическое состояние населенных пунктов и экономить на оплате за коммунальные услуги жильцам дома.

Современные тренды и ритмы жизни, а именно рациональное отношение к заработанным деньгам, что исключает расточительство, а также требовательность к вещам, которые нас окружают, не только с точки зрения эстетики, а и качества, побуждают инвесторов делать выбор в сторону высокоэнергоэффективного жилья.