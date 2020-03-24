Или экспертиза, или долгострой: какой документ запрашивать в отделе продаж

17:04, 24.03.2020

Экспертный отчет проекта является одним из важнейших документов, подтверждающих законность строительства. Его нет в свободном доступе, застройщик обязан предоставить вам этот документ по требованию. В отделе продаж следует тщательно ознакомиться с его содержанием и убедиться, что в экспертном отчете нет существенных замечаний, а указанная в нем информация соответствует показателям будущего объекта.

Как и для чего получают

Подавляющее большинство жилых новостроек относятся к объектам со средними (СС2) и значительными (СС3) классами последствий, что требует обязательного наличия экспертного отчета проектной документации на предмет соответствия строительным нормам.

Для получения отчета заказчик строительства определяет экспертную организацию, которая проводит экспертизу, и представляет проект на рассмотрение о наличии отклонений в проектных решениях от требований законодательства.

Стоит отметить, что экспертизу проектной документации осуществляют экспертные организации независимо от формы собственности и соответствуют определенным центральным органом исполнительной власти критериям. Сведения о них внесены Министерством регионального развития в перечень экспертных организаций.

Экспертный отчет является обязательным и заключительным этапом разработки проектов строительства, который регламентируется законодательством Украины* и оформляется по результатам проведенной экспертизы проектной документации специалистами экспертной организации.

О чем скажет

Экспертный отчет определяет качество проектных решений, выявляет отклонения от требований законодательства, строительных норм, стандартов и правил. Он предоставляет информацию о соответствии заложенных параметров требованиям г.прочности, надежности, долговечности, эксплуатационной и пожарной безопасности, инженерного обеспечения, экологии и энергосбережения объекта строительства. Кроме того, ознакомившись с этим документом вы сможете узнать площадь застройки, этажность, степень огнестойкости здания, количество квартир, вместимость автостоянки, продолжительность строительства и тому подобное.

Неотъемлемой частью экспертного отчета является приложение к нему, содержащее описание основных проектных решений, замечаний и внесенных изменений. Из приложения вы получите информацию о деталях застройки, характеристиках земельного участка, его сейсмических свойств, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации и звукоизоляции. Также получите данные о характеристиках помещений, лестнично-лифтовых узлов, окон и дверей. Кроме того, узнаете о благоустройстве и озеленении территорий, решение по энергосбережению и энергоэффективности.

Экспертиза на изменения

Важно то, что изменения в проекте, которые обычно вносит застройщик при строительстве, также должны проходить экспертизу и проверку соответствия требованиям законодательства Украины в сфере строительства. Иначе это будет нарушением и может нести значительные риски: как минимум – продление сроков ввода в эксплуатацию, как максимум – исключать его.

*Закон Украины "О регулировании градостроительной деятельности", "Об архитектурной деятельности", постановление Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка утверждения проектов строительства и проведения их экспертизы и признании утратившими силу некоторых постановлений Кабинета Министров Украины".