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ЕИБ выдаст кредит на повышение энергоэффективности зданий социального сектора

9.06.2020 - 15:11

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит EUR300 млн кредита на проект по энергоэффективности общественных зданий в Украине в рамках соглашения с Министерством развития общин и территорий.

Об этом сообщает пресс-службе Минрегиона.

"Министерство развития общин и территорий Украины и Европейский инвестиционный банк заключили соглашение, согласно которому будет организован низкопроцентный кредит в EUR300 млн с длительным сроком погашения для внедрения широкомасштабной термомодернизации зданий общественного сектора. В частности, будут устанавливать современное оборудование по энергоэффективности, счетчиков и систем управления, модернизации систем отопления, вентиляции и освещения и т.д", – рассказал первый заместитель министра Василий Лозинский.

ЕИБ поможет повысить энергоэффективность зданий

pixabay.com

Кроме того, грант объемом EUR150 тыс. на имплементацию соглашения выделит Трастовый фонд Восточного партнерства по технической помощи (EPTATF).

Согласно сообщению, реализация данного проекта позволит повысить энергоэффективность тысячи зданий, в частности, детсадов, школ и больниц, а также сократит выбросы CO2 на 1 млн тонн.

Как сообщали НЕРУХОМІ, украинцы в мае этого года привлекли более 330 млн гривен так называемых "теплых кредитов" на повышение энергоэффективности собственного жилья.

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