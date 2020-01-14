Е-система в сфере строительства: что это означает для застройщиков и покупателей жилья?

В Украине создается Единая государственная электронная система в сфере строительства, которая призвана усовершенствовать качество предоставления административных услуг в данной отрасли.

Е-система обеспечит документооборот и электронное взаимодействие между физическими и юридическими лицами, госорганами и другими субъектами не привлекая к участию посредников и, тем самым, устраняя коррупционные риски.

Одними из компонентов Е-системы являются Реестр строительной деятельности и Электронный кабинет застройщика.

В реестре будет сохраняться информация и все документы касательно каждого объекта строительства, которые дают право на исполнение подготовительных и строительных работ, свидетельствуют о принятии в эксплуатацию объектов и прочее. А вот получить из реестра данные или подать туда информацию можно будет благодаря электронному кабинету застройщика.

pixabay.com В Украине внедряют Единую государственную электронную систему в сфере строительства

Польза внедрения Е-системы для застройщиков

Внедрение Е-системы позволит решить часть действительно критических проблем, которые препятствуют людям заниматься строительством. Так как нередки случаи, когда застройщики сталкивались с намеренным торможением процесса получения разрешения на строительство чиновниками, для ускорения которого требовалась взятка. Теперь же различные коррупционные схемы и прочие манипуляции станут невозможны.

Полная автоматизация системы позволит устранить влияние человеческого фактора и разрушить былой уклад с бесчисленным количеством посредников, коррумпированных госслужащих и таким же нескончаемым числом кабинетов с бумажной волокитой.

Польза Е-системы для покупателей жилья

Немаловажно, что пользователями электронного кабинета смогут стать любые граждане. Общественность сможет легко проверять законность любого строительства и анализировать действия застройщика. Так как реестр теперь будет находится в форме открытых данных и это сделает невозможным их сокрытие.

То есть через электронный кабинет можно будет получить подробную информацию о сооружаемом объекте. В частности, в реестре будут отображаться паспорта и фотографии объектов строительства в ходе строительных работ, сведения о возвращении на доработку, отказ в выдаче, отмена и аннулирования разрешительных документов и прочее.

Таким образом Е-система сделает рынок недвижимости более прозрачным и привлекательным для капиталовложений, а работу на нем значительно удобнее. Как коммерческий сектор, так и общественность смогут уже на первых этапах видеть информацию об имеющихся разрешениях, не выпрашивая ее месяцами у госорганов.

Как и когда заработает Е-система?

Стоит отметить, что Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" был принят 17 октября 2019 года, вступил в силу с 1 декабря 2019-го, а его положения будут внедряться поэтапно.

Электронный кабинет застройщика уже частично функционирует. На данный момент с его помощью можно воспользоваться административными услугами и получить документы декларативного характера для объектов незначительного класса последствий СС1, которые являются наиболее востребованными в Украине.

То есть, если вы хотите соорудить частный дом, гараж или кафе – задекларировать строительство можно за 5-10 минут через онлайн-ресурс, предварительно пройдя процедуру идентификации и верификации.

Решения через э-кабинет принимаются автоматически – до 5 секунд и отправляются на электронную почту заявителя.

Подключение и доступ к электронному кабинету осуществляется бесплатно через вебсайт https://e-dabi.gov.ua/ круглосуточно 7 дней в неделю.

Административные услуги для объектов других классов последствий, в частности, получение разрешений, лицензий и сертификатов будут доступны на последующих этапах внедрения электронного кабинета застройщика в рамках Е-системы.

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