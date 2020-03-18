Просчёты в работе е-кабинета застройщика чреваты серьезными последствиями для покупателей жилья

21:17, 18.03.2020

Электронный кабинет застройщика функционирует в Украине не так давно, однако автоматизированные админуслуги уже пользуются популярностью как среди добропорядочных граждан, так и среди мошенников.

Предполагалось, что создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства, частью которой является е-кабинет, усовершенствует качество предоставления административных услуг и обеспечит полностью автоматизированный документооборот без участия чиновников и, тем самым, устранит коррупцию и различные махинации.

Однако получилось не совсем так, как планировалось. Анализ уже существующих и действующих норм, регламентирующих функционал электронного кабинета, свидетельствует о следующем: преимущества полной автоматизации присутствуют, но недостатков оказалось больше.

Плюсы

Среди очевидных положительных моментов – возможность информирования о начале выполнения строительных работ и декларирования готовности объекта к эксплуатации в режиме онлайн в удобное для застройщика время.

Также преимуществом является отсутствие административных преград в виде возможных отказов или возвратов документов должностными лицами.

e-dabi.gov.ua

Минусы

Если учесть, что этап приобретения права на выполнение строительных работ является последним в длинной цепи предпроектных работ (получение исходных данных, технических условий и т.д.), экспертизы проектной документации и других действий, которые пока не предоставляются онлайн, а законопроектом предусмотрен их перевод в электронную плоскость только с декабря 2020, а исходных данных – с декабря 2021, то реформирование услуги, которая занимает наименьшее количество времени (от 5 до 10 рабочих дней) – достаточно нелогичный шаг.

Отдельно необходимо отметить, что полная автоматизация услуг, при сегодняшнем технологическом оснащении, делает невозможным своевременный контроль за строительством. А после принятия в эксплуатацию и регистрации права собственности влияние на застройщика будет возможно только в судебном порядке, что иногда длится годами.

Указанное может негативно повлиять на интересы покупателей и инвесторов жилья в небольших домах, которые строят в Украине больше всего. Так как согласно реестру Госархстройинспекции только в Киевской области ежемесячно регистрируют 10-15 сообщений о начале строительства многоквартирных домов класса последствий СС1.

Кроме того, из-за полного отсутствия "контрольных точек" в процессе предоставления электронных административных услуг проблемные объекты, с которыми власть и общество боролись годами, могут быть быстро узаконены с помощью е-кабинета.

e-dabi.gov.ua

Как проявляется недоработка системы

Проанализировав работу ресурса можно утверждать, что определенные недоработки системы уже сейчас приводят к нарушению норм градостроительного законодательства.

Дело в том, что на данный момент через е-кабинет предоставляются услуги по получению документов только для объектов незначительного класса последствий СС1 (к ним относятся жилые дома и промышленные здания до 4-х этажей). Предполагалось, что указанная заказчиком строительства информация будет проверяться автоматически, в том числе, соответствует ли объект по параметрам классу СС1. Однако, есть ряд случаев регистрации объектов через е-кабинет, которые никак не могут быть отнесены к незначительному классу последствий. Например, готовность к эксплуатации 8-этажного дома в Николаеве, зарегистрированная онлайн в январе 2020 года, который по факту вовсе имеет 6 этажей.

Реестр ГАСИ

Дом в Николаеве

Также через е-кабинет застройщика юридическим лицом было сообщено о начале строительства контейнерной автозаправочной станции на территории Сумской области. Однако заказчику строительства/владельцу АЗС необходимо соблюдать целый ряд экологических требований и нормативов на всех этапах: от проектирования такого объекта до начала его работы. Исходя из этого, принадлежность подобного объекта строительства к низкому классу последствий весьма сомнительна и в любом случае требует осуществления контроля госорганами.

Эти примеры, к сожалению, не единичны и свидетельствуют о необходимости доработки системы контроля внесенных заказчиком данных, путем взаимодействия е-кабинета с такими существующими ресурсами, как Государственный реестр имущественных прав, Единый госреестр юридических, физических лиц-предпринимателей, Реестр аттестованных лиц и др.

В противном случае, учитывая планы правительства по введению в действие онлайн-услуги также в отношении объектов со средними (СС2) и значительными (СС3) последствиями, такие упущения Системы в дальнейшем могут негативно отразится на безопасности эксплуатации, а следовательно, и на безопасности людей.