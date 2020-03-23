Достроить, а не взять на себя долги: как Киевгорстрой справляется с наследием Укрбуда

20:28, 23.03.2020

После банкротства корпорации Укрбуд и ее неспособности выполнить свои обязательства перед 13 тысячами вкладчиков, в конце 2019-го государством было объявлено о передаче 23-х незавершенных объектов на достройку к холдинговой компании Киевгорстрой.

Так, уже в декабре 2019 года по результатам встречи представителей Киевгорстрой и инвесторами Укрбуд был подписан меморандум "О взаимодействии и сотрудничестве при восстановлении строительства жилых комплексов и бизнес-центра Украинской государственной строительной корпорации Укрбуд".

Неоднозначно расценивалось инвесторами отсутствие на встрече представителей управляющей компании ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал ", которая контролирует фонд финансирования строительства (ФФС) и с которой инвесторами Укрбуд были заключены договоры. Поскольку при инвестировании через ФФС инвесторы подписывают договоры именно с управляющей компанией.

Между управляющей компанией и застройщиком (компаниями, которые входили в корпорацию) заключался договор, регулирующий взаимоотношения между ними по организации сооружения объектов строительства. В то же время законодательством закреплена возможность досрочного расторжения договора с застройщиком и возложение функций застройщика на управляющего.

Впоследствии из писем, опубликованных инвесторами в общедоступных источниках, стало известно, что ООО "Финансовая компания "Житло-Капитал" осуществляет меры по подготовке документации относительно изменения застройщика в связи с тяжелым положением корпорации Укрбуд, что соответствовало механизмам, закрепленным на законодательном уровне.

Несмотря на то, что сам процесс передачи является кропотливым и сложным, 14 февраля 2020-го на сайте Киевгорстрой было опубликовано письмо инвесторам от финансовой компании "Житло-Капитал" по осуществлению мероприятий по процедуре передачи 23-х объектов от корпорации Укрбуд к холдинговой компании Киевгорстрой с соответствующим перечнем ЖК.

Также в указанном письме было выделено 8 комплексов, которые должны быть переданы для строительства и приема в эксплуатацию к середине марта: ЖК "Солнечная Ривьера", ЖК "Новомостицкий", ЖК "Харьковский", ЖК "Пектораль", ЖК "Гармония", ЖК "Оберег 2", ЖК "Urban Park", БЦ "Level".

Уже в конце февраля началась реализация свободной недвижимости в ЖК "Пектораль" и ЖК "Новомостицкий", в начале марта – ЖК "Харьковский" и ЖК "Солнечная Ривьера", 10 марта – ЖК "Гармония".

Таким образом, на сегодняшний день Киевгорстроем принято 5 ЖК Укрбуда.

На пресс-конференции, которая состоялась 12 марта, президент Киевгорстрой Игорь Кушнир заявил, что по 5 вышеуказанным ЖК закончены все формальные процедуры и подписаны документы.

Также президентом холдинга было сообщено об окончании проведения полного аудита всех незавершенных объектов Укрбуда и осуществления финансовой и технической инвентаризации каждого ЖК.

По результатам аудита для достройки объектов необходимы средства в сумме 2,1 миллиарда гривен, однако президент компании заверил о наличии плана по привлечению соответствующей суммы. Уже ведутся переговоры с Государственным ипотечным учреждением.

Также Игорь Кушнир сообщил, что для внесения денег за неоплаченные квадратные метры существуют счета в двух банках – "Укргазбанк" и "Кристалбанк" (реквизиты указаны на сайте Киевгорстроя). Оплату можно совершать на любой из них. Однако необходимо сохранить квитанцию об оплате во избежание спорных ситуаций. Что касается реализации непроданных объектов инвестирования, то соответствующая продажа квартир будет осуществляться непосредственно Киевгорстроем.

"У инвесторов "Укрбуда" остаются те же, что и были, договора с ФФС. Мы контролируем все деньги, которые поступают на счета фонда. Если по договору есть задолженность, с момента приема мы дадим определенное время для ее погашения. Если она не будет погашена, могут возникнут вопросы по повышению цены и прочие. Новые квартиры будут продаваться через Киевгорстрой", — сообщил Игорь Кушнир.

Кроме того, Кушнир подчеркнул, что Киевгорстрой принимает незавершенные объекты с целью их достроить, а не взять на себя долги Укрбуда.

"В связи с этим хочу подчеркнуть, что кредиторская задолженность перед подрядчиками остается вопросом компаний "Укрбуд", мы не можем отвечать за результаты хозяйственной деятельности других предприятий. Задача — завершить объекты и передать их людям!", — отметил Игорь Кушнир.

На данном этапе принимаются меры по достижению компромисса с Министерством обороны Украины относительно жилых комплексов, строительство которых осуществляется на землях, что по целевому назначению относятся к землям обороны. Так, в Минобороны отсутствуют претензии по строительству ЖК "Оберег-2" и "Арт Хаус", относительно ЖК "Волшебное Город" и "Urban Park" – ведутся переговоры.

Кроме того, открыты отделы продаж в ЖК "Urban Park" и "Оберег-2" на которых уже ведутся строительные работы, а в ближайшее время возобновят работу отделы продаж ЖК "Solar City" и "Парковая Долина".