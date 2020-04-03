21:23, 3.04.2020

Март 2020-го ознаменовался большим количеством событий и правительственных решений, последствия которых украинцам еще долго предстоит расхлебывать. Но обо всем по порядку.

Перегрузка Кабмина

В начале марта правительством были предприняты попытки преодоления управленческого кризиса, путем перезагрузки Кабмина. В частности, парламент назначил нового премьер-министра, заменил руководителей ряда министерств и ведомств, а некоторые должности оставил вакантными.

Однако уже в конце месяца Верховная Рада уволила часть новоназначенных управленцев и вновь провела кадровые изменения. Таким образом, кадровый коллапс продолжается, вертикаль власти по-прежнему окончательно не сформирована, а действия правящего большинства напоминают "броуновское движение".

Дефицит бюджета и "победа" над дефолтом

Дефицит бюджета, дефицит бюджета и дефицит бюджета. Обнародованные Госказначейством данные о 10-12% дефицита за март и 1 квартал 2020 года свидетельствуют о том, что падение ВВП и кризисные процессы были неизбежны и без карантинных мер в стране.

Так, ценовые войны мировых производителей нефти, приведшие к рекордному падению стоимости на "черное золото", не принесли и не принесут экономике ничего хорошего. И несмотря на снижение расходов для некоторых сфер экономики, общий эффект все же отрицательный и только усилил дефицит. Дефицит, с которым никто ничего не делает, кроме ожидания вливаний от МВФ.

Март ознаменовался также тем, что Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон. Видимо, по мнению депутатов, это было наиболее нужным и своевременным решением, которое поможет преодолеть кризис в экономике, усугубленный эпидемией и карантином.

Но самое главное, опять же, по мнению депутатов – победа над дефолтом. Так, в ночь с 30 на 31 марта был принят законопроект №2178-10, которым открыт рынок земли сельхозназначения. Верховная Рада позволила ее покупку и продажу, предусмотрев некоторые ограничения. Все это дает возможность предположить, что кредиту от МВФ все-таки быть, со всеми вытекающими последствиями.

Безусловно негативное влияние экономики и политики на строительный сектор было бы более ощутимым, если бы все факторы не утонули в общем "замирании" в связи с карантином и возросшей неопределенностью ближайшего будущего.

Все на карантине

Карантинные меры в Украине предприняли с 16 марта и к концу месяца те значительно ужесточились: режим чрезвычайной ситуации объявлен по всей стране, а карантин оглашен до 24 апреля с возможным продлением до 15 мая. Таким образом, деятельность значительной части предприятий, организаций и фирм приостановлена – бизнес замер.

По оценкам экспертов, два месяца карантина будет стоить Украине 13 млрд долларов, а при продлении карантинных мер до второй половины мая – 20% ВВП. То есть при более оптимистическом сценарии страну ждет ситуация 2015 года, при менее – 2009-го.

Реформирование стройотрасли

Правительство решило реформировать строительную отрасль, путем ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины и создания вместо нее теперь уже трех новых госорганов (постановление КМУ №218 "О ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции и внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины").

Далее Кабмин аннулировал лицензирование строительных компаний, введя сертификацию ответственных за выполнение работ, которые будут нести личную материальную и уголовную ответственность. Однако усилит ли это ответственность подрядчика – вопрос спорный. Во многом от еще не определенного механизма реализации зависит, повысится ли качество выполняемых работ. А в последующем – от уровня контроля за надлежащим выполнением функций ответственными лицами.

Также было приостановлено действие постановлений Кабмина по реализации мер контроля при проведении строительных работ и надзора за уполномоченными органами градостроительства и архитектуры. Однако каким образом должна работать новая система, тоже пока неясно.

Претерпели изменений также порядок ввода объектов в эксплуатацию и порядок выдачи разрешений на выполнение строительных работ .

Отдельно стоит отметить процесс централизации принятия решений на выдачу документов по объектам строительства класса последствий СС2. Ранее они выдавались территориальными органами по месту нахождения объекта. Теперь же все решения будут приниматься в Киеве, а территориальные органы лишены полномочий и децентрализация "свернулась" (приказ ГАСИ от 23.03.2020 №691).

К сожалению, юридические послабления, связанные с карантином и ЧС, а также процессом централизации принятия решений, позволяют рассматривать объекты в субъективно-выборочном порядке.

Бремя Укрбуда

Также в марте наблюдались активные действия со стороны Киевгорстроя по приему недостроенных объектов Укрбуда. Стоит отметить, что процесс достройки такого большого объёма объектов стрессовый сам по себе и способен расшатать даже самого устойчивого игрока на рынке, а происходящие сейчас события еще больше усложнили задачу. У Киевгорстроя были планы относительно привлечения средств. Сейчас, скорее всего, эти планы под угрозой, а поток дотаций и рассрочек может "утечь" в бюджетную дыру.

Из позитивного для стройотрасли можно выделить возврат в страну рабочего ресурса (зачастую высококвалифицированного) и наличие сбережений на руках населения в условиях, где почти нет альтернативы покупке недвижимости для сохранения средств.