Чистая мечта vs грязная реальность: почему в Украине не работают "мусорные" законы

10:45, 7.05.2020

В то время, когда Европа успешно использует отходы в качестве альтернативной зеленой энергетики, перерабатывает их и активно пополняет государственный бюджет за счет экспорта товаров из вторичного сырья, по территории Украины уже четвертый год подряд беспомощно путешествуют тонны львовского мусора, с которым никто не может справиться.

Во всем мире экологическое сознание и воспитание является уже не просто мейнстримом, а образом жизни, который не требует внедрения и применения штрафных санкций. Украина же, очевидно, к такому еще далеко. Несмотря на то, что "мусорные" законы у нас есть, просто они не действуют.

Цветной мусор Европы

В начале 90-х Германия ввела государственную систему "Duales System Deutschland GmbH", действие которой направлено на переработку и сортировку бытовых отходов. Эта программа до 2005 года почти искоренила мусорные полигоны в стране.

Теперь, посещая Баварию или Саксонию, возле домов можно увидеть разноцветные контейнеры: коричневый или красный – для органических отходов, синий – для бумаги, желтый – для упаковки и пластика, зеленый – для цветного стекла, черный – для несортированного мусора.

Благодаря такой сортировке государству удается не только уберечь земли, которые могли бы быть выделены для мусорных полигонов, но и сэкономить время на переработку и бюджетные средства.

Конечно, утверждать, что сортировка мусора является залогом экономического успеха Германии нельзя. Однако только в Берлине 12% электроэнергии, необходимой для домохозяйств, производится именно путем переработки отходов.

Кроме того, почти вся стеклотара в Германии сделана из переработанного вторсырья. А за каждую сданную пластиковую бутылку можно получить купоны на скидки или денежное вознаграждение.

Таким образом, за время действия программы, Германии удалось достичь до 95% утилизации и сортировки мусора, что, в свою очередь, помогает избежать значительных экологических проблем.

Похожая ситуация прослеживается в Норвегии и Швеции. Однако, если Германия возлагается на добросовестность своих граждан, то страны Скандинавии закрепили требования по сортировке мусора на законодательном уровне.

Грязная украинская реальность

Учитывая положительный опыт международного сообщества, возникает вопрос: почему в Украине не внедрена практика сознательной, а главное экологической утилизации мусора?

Вся ирония заключается в том, что отечественное законодательство имеет всю необходимую базу, предусмотренные порядки и механизмы осуществления соответствующих мероприятий. И, возможно, для многих станет открытием, но с 2018 года в Украине сортировки мусора является обязанностью каждого гражданина.

Необходимые изменения были внесены в закон об отходах еще в 2012 году. Они регламентируют порядок обращения с отходами, классифицируют мусор по видам и предусматривают значительное уменьшение объемов, который может вывозиться на полигоны.

Согласно закону, отходы должны разделяться по видам: пригодные к повторному использованию, к захоронению и опасные.

Выполнение этих норм должно обеспечивать местные власти. Нормативно-правовой акт предусматривает штрафы за нарушение норм, однако, фактически, этот закон не работает. Почему?

Здесь уместно вспомнить Германию, где нет ни одного закона, который заставлял бы немцев сортировать мусор или применял бы какие-то санкции.

То есть, можем сделать вывод, что в Украине проблема больше в экологическом сознании и культуре населения. А точнее в их отсутствии.

Как "чистый" тренд превратить в постоянную практику

Путь один – надо начать с себя.

Приведем ниже основные преимущества, которые дает сортировка мусора, которые, надеемся, будут побуждать украинцев выбрать путь улучшения экологического будущего нашей планеты.

Улучшение экологии. Налаживание системы сортировки мусора и его утилизации, значительно уменьшит риски загрязнения окружающей среды и их катастрофических последствий.

Например, в инфогафике приведен список вещей, которые мы потребляем и используем в быту и сколько времени нужно, чтобы им разложиться.

Как долго разлагается мусор

Экономия ресурсов. Благодаря вторичному использованию материалов, можно получить дополнительные виды альтернативной энергии и сэкономить ресурсы.

Кроме того, вторичная переработка уменьшает использование природных материалов. Так, переработка каждой тонны бумажных изделий и картона, сохраняет около 17 деревьев, 240 000 литров воды, 225 кВт/ч электроэнергии и 2,5 кубических метров площади мусорных полигонов.

Воспитание сознательного общества. Общество, которое начнет раздельный сбор мусора, объединяется для получения положительного результата.

Это повлияет то только вышеприведенные факторы, но и поможет сформировать общество, которое не только исполняет законы, но своей гражданской позицией подтверждает отсутствие необходимости принятия контрольных и ревизионных санкций.

Пора начинать

Формирование сознательной позиции, понимание актуальности вопроса и необходимости бережного отношения к окружающей среде требует настойчивости и времени.

Да, на этом пути украинское общество столкнется с проблемами, поскольку всегда будут те, кто против. Также будут те, кому непонятно, зачем это нужно. Будут и безразличные.

Но эти изменения необходимо воплотить в жизнь – эко-тренд сортировки мусора должен, в конце концов, превратиться в постоянную практику повседневности украинцев, ибо Земля у нас одна и, кажется, она уже слишком устала.