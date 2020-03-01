Быть на светлой стороне: инсоляция – почему это важно

20:02, 1.03.2020

Мы так привыкаем к некоторым вещам, что мало задумываемся о них. Только если убрать это привычное, можем заметить, что что-то не так. Солнечный свет и натуральное освещение для нас как раз одна из таких привычных вещей.

Думая о покупке жилья, большинство людей желает, чтобы это было просторное и светлое пространство. Представляют, как будут просыпаться в новой квартире от лучей солнца и радоваться новому дню. Однако в реальной действительности, из-за нарушения норм расчета инсоляции, солнечный свет может задерживаться там совсем ненадолго. В данном вопросе установленные нормы уже позаботились о здоровом диапазоне солнечного света для мест, где предполагается, будут проживать люди. Поэтому при покупке недвижимости важно понимать значение этого фактора и выяснить, соблюдены ли необходимые правила при проектировании и строительстве интересующего вас объекта.

Что такое инсоляция и на что она влияет

В строительстве под инсоляцией подразумевается степень освещенности солнечным светом зданий, их внутренних помещений, а также придомовых территорий.

Количество и качество естественного освещения, которое будет попадать в помещение и на прилегающую площадь здания, зависит от расчета инсоляции на этапе проектирования жилья, который осуществляют архитекторы и инженеры-проектировщики по специальным графикам.

К сожалению, при покупке квартиры вопросов, которые надо прояснить, так много, что про инсоляцию возможно и не вспомнится. Однако важно понимать, что, прежде всего, от количества естественного освещения в квартире зависит здоровье и самочувствие людей, которые будут там жить. Так как солнечный свет препятствует распространению плесени, убивает микробы и делает воздух в помещении чище.

Немаловажным является и тот факт, что хорошая инсоляция позволяет экономить на электроэнергии и придает жилью более приятный и уютный вид. Поэтому естественный природный свет непременно должен освещать жилое помещение, в котором человек проводит значительную часть времени.

Что свидетельствует о недобросовестности застройщика

С возрастанием плотности застройки в мегаполисах и увеличением стоимости на участки, застройщики, желая сэкономить, могут пренебрегать необходимыми нормами в расчете естественного освещения для сооружаемых зданий. Таким образом, инсоляция в квартирах и на прилегающих территориях недостаточна или частично отсутствует.

В таком случае застройщики прибегают к следующей уловке: выводят неинсолированные квартиры из категории "квартир" и отображают их в проектной документации "помещениями для временного проживания" (например, апартаменты). Для таких помещений недостаточная инсоляция не является критичной и, в целом, допустима. Но здесь важно отметить, что риск продажи таких помещений под видом полноценных квартир достаточно высок, а последующее введение в эксплуатацию сопровождается негативными последствиями для покупателя и приводят к конфликтным ситуациям между застройщиком, проектировщиком и владельцем квартиры.

Свидетельством того, что жилье имеет недостаточную инсоляцию, может служить сравнительно невысокая цена при продаже. Этот момент является плюсом в случае, если такое помещение будет в муниципальном распоряжении и действительно временно предоставляться в пользование определенным категориям. Однако, если покупатель приобретает подобное жилье по "полной" цене и ему неизвестно о статусе "для временного проживания", то это говорит о недобросовестности застройщика.

О таком статусе при продаже жилья застройщик может не сообщить, да и зачастую покупатель не разбирается в подобных нюансах. Поэтому давайте рассмотрим несколько правил, которые помогут вам принять верное решение.

Правила и нормы

Согласно действующим строительным и санитарным нормам в Украине длительность инсоляции жилых помещений должна составлять не менее 2,5 часов в период с 22 марта по 22 сентября.

Придомовая территория, на которой размещаются детские спортивные и игровые площадки, также должна освещаться солнечным светом. Там необходимая продолжительность инсоляции должна составлять не менее 3 часа в сутки.

Продолжительность инсоляции должна обеспечиваться: в одно-, двух- и трехкомнатных квартирах – не менее чем в одной комнате; в четырех- и пятикомнатных – не менее чем в двух комнатах; в шести и более комнатных – не менее чем в трех комнатах. В общежитиях должно инсолироваться не менее 60% жилых комнат.

Следует отметить, что кухня в расчет не берется. Во вспомогательных помещениях (кладовая, ванная, санузел), где человек пребывает кратковременно, допустимо искусственное освещение.

Зная эти нормы, вы сможете выяснить и понять, будет ли комфортным для проживания выбранное вами для покупки жилье, избежать конфликтных ситуаций и радоваться выгодному приобретению – светлой квартире.

*Правила и нормы для Украины определены в ГСН В2.2-15-2005 (р.3), СН № 2605-82 (пп. 4, 5), ГСП № 173-96 (п 4.6) и ГСН 360-92** (п. 3.13).